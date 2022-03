Over en weer geschoten in Amsterdamse straat

Op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam is zondagavond over en weer geschoten door een voetganger en een persoon in een voertuig. Er zijn daarbij voor zover bekend geen gewonden gevallen. Beide schutters zijn weggevlucht, laat de politie weten.

Op de Roelantstraat, een zijstraat van de Admiraal de Ruijterweg, zijn kogelhulzen gevonden. De politie verricht ook onderzoek op het nabijgelegen Mercatorplein, waar bloedsporen zijn gevonden. Getuigen van de schietpartij worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

Via Burgernet heeft de politie het signalement van een man gedeeld in verband met de schietpartij.