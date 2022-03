Acht woningen in Leeuwarden onbewoonbaar door brand

Acht woningen in een flatgebouw aan de Dennenstraat in Leeuwarden zijn onbewoonbaar geworden door een brand die maandag in alle vroegte uitbrak. De bewoners worden elders ondergebracht. De bewoners van twaalf andere woningen die moesten worden geëvacueerd, zijn inmiddels naar hun huis teruggekeerd, zegt een woordvoerder van de brandweer.

In totaal moesten bewoners van zo’n twintig woningen worden geëvacueerd. De brand is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Er viel één gewonde, die naar het ziekenhuis moest, maar inmiddels alweer is ontslagen, aldus de zegsman.

De bestrijding van het vuur, dat rond 02.30 uur uitbrak, werd bemoeilijkt doordat er gas vrijkwam in de woning waar de brand woedde. Nadat netbeheerder Liander het gas had afgesloten, kon de brandweer verder met blussen.

Wegens de vele rook die over de stad trok, is een NL-Alert verzonden. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie in huis uit te zetten.