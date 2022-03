Advocaten: MH17-verdachte niet verantwoordelijk voor tragedie

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov hebben maandag, op de elfde dag van hun pleidooi, betoogd dat de Rus niets wist van een Buk-raket, het wapen waarmee het vliegtuig vermoedelijk uit de lucht is geschoten. Zij vinden dat hij vrijgesproken moet worden. Er is een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Poelatov en drie medeverdachten.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd neergehaald op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Alle 298 inzittenden kwamen hierbij om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders.

Volgens het Openbaar Ministerie is op afgeluisterde telefoongesprekken te horen dat Poelatov het over de Buk-raket heeft. Zijn advocaat Sabine ten Doesschate betwist dat. “Cliënt is niet een van de mensen die voor deze tragedie verantwoordelijk is.”

Drie weken geleden begon de verdediging met het pleidooi. Woensdagmiddag wordt het afgerond. De advocaten zijn zeer gedetailleerd op alle onderdelen van de verdenkingen ingegaan. Volgens hen is er geen bewijs tegen Poelatov.

De Rus is de enige van de vier verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. De anderen – rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko – hebben geen gehoor gegeven aan oproepen om in de rechtbank te verschijnen.

De rechtbank heeft de uitspraak in de omvangrijke zaak gepland voor de tweede helft van dit jaar.