Breuk tussen Gündoğan en Volt lijkt na maandag definitief

Naar alle waarschijnlijkheid is de breuk tussen Kamerlid Nilüfer Gündoğan en de partij Volt na maandag definitief. Het bestuur beslist of zij nog lid mag blijven van de partij, nadat zij eerder al uit de Tweede Kamerfractie werd gezet. Dat het bestuur haar het lidmaatschap gaat ontnemen, staat al zo goed als vast. De intentie om haar te royeren deelde het bestuur eerder in een mail aan de leden van de partij.

Gündoğan ligt overhoop met de partij na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de dertien melders had het Kamerlid zich onder meer schuldig gemaakt aan handtastelijkheden, intimidatie en het maken van seksuele avances. Hiervoor werd zij eerst geschorst als fractielid, en daarna uit de fractie gezet. Gündoğan deed vervolgens aangifte wegens smaad en laster tegen de melders en ging in hoger beroep tegen haar schorsing.

De rechter gaf Gündoğan gelijk: de fractie moest haar terugnemen en het Kamerlid een schadevergoeding betalen. Ook adviseerde de rechter dat beide partijen met elkaar om tafel zouden gaan onder begeleiding van een bemiddelaar.

Partijleider Laurens Dassen zegde dit in eerste instantie toe, maar eiste vervolgens dat Gündoğan haar aangiften tegen de dertien melders zou intrekken. Hierin werd hij gesteund door het bestuur. Maar Gündoğan kondigde aan het tegenovergestelde te doen: in het programma Jinek zei ze haar aangiften juist uit te breiden. Enkele dagen daarvoor publiceerde het NRC een artikel waarin Volt-leden anoniem hun verhaal deden over het gedrag van Gündoğan.

Haar optreden bij Jinek en het artikel van NRC bewogen het bestuur ertoe Gündoğan uit de partij te zetten. Ook meldde de Kamerfractie dat Gündoğan alsnog moest vertrekken, ondanks de eerdere rechterlijke uitspraak. Tijdens een fractievergadering werd het fractiereglement aangepast door Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek, waarna Gündoğan uit de fractie werd gezet. Zelf mocht zij hierover meestemmen, maar vanwege ziekte was ze niet aanwezig. Ze heeft zich er wel in een brief tegen verzet.

Vooralsnog lijkt het erop dat Gündoğan na maandag geen lid meer is van Volt en zelfstandig verder moet. Dat zij haar Kamerzetel houdt na een eventuele breuk met Volt, heeft zij al meerdere keren benadrukt. Het Kamerlid meldde ook stappen te overwegen nadat het bestuur het royement had aangekondigd, maar tot op heden heeft zij nog niet gezegd wat deze stappen zijn en of zij hiertoe overgaat. In een verklaring, kort na de aankondiging van het bestuur, wenste zij Volt “veel wijsheid” toe.