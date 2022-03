Een eerbetoon aan Piet Paulusma, de vaste weerman van Nieuws.nl

Als we aan het weer denken, dan denken we aan Piet. Meer dan 25 jaar is hij onafgebroken op de Nederlandse televisie te zien geweest. Er moest een hele goede reden zijn, wilde Piet Paulusma een keer overslaan. Bijna twee jaar heeft Nieuws.nl samengewerkt met Piet en zijn team. Dagelijks liet hij alle nieuws.nl lezers weten of het zonnig of stormachtig zou worden, en hield hij ons met zijn blog in spanning of we wel of geen sneeuw konden verwachten met kerst. Piet overleed vorige week op 65-jarige leeftijd.

Piet Paulusma was de weerman van alle Nederlanders. Jong en oud kende Piet. Ook alle vaste lezers van Nieuws.nl, zowel landelijk als regionaal, lazen dagelijks het weerbericht van piet. Hij begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân. Voor die tijd was hij weeramateur en deed hij weerberichten voor lokale omroepen. Hij was het bekende gezicht van Hart van Nederland, een programma van SBS6. Sinds januari 2020 verzorgde hij het dagelijkse items voor Tijd voor Max. Tot vrijwel zijn laatste adem was hij in contact met zijn trouwe fans. Een aantal dagen voor zijn overlijden was hij nog te zien op televisie en te horen op de radio. Stil zitten was niet zijn ding. Ook tijdens de zomer was hij aan het werk en presenteerde hij het weer vanaf de camping.

Van jong af aan fascinatie voor het weer

In een interview met Nieuws.nl vertelde Piet dat hij als kind al gefascineerd was door het weer. Rond zijn 21e volgde hij de Teleac-cursus ‘Wij en het weer’ en toen was hij verkocht. Zijn voorspellingen deed hij door goed naar de lucht te kijken en gebruik te maken van weermodellen op de computer. Hij zat meestal vanaf een uur of zes in zijn werkkamer. Het weer was zijn lust en zijn leven.

Dagelijks verzorgde Piet het weerbericht voor Nieuws.nl. Onder de naam ‘Het weer met Piet Paulusma’ wisten we of we een paraplu mee moesten nemen, de autoruit moesten krabben, of er storm kwam of dat we op het terras konden zitten. Ook hield hij ons vorig jaar tien dagen voorafgaand aan de kerstdagen op de hoogte wat de kans was op een witte en winterse kerst. Hij was heel blij met nieuws.nl als partner. Het landelijke en regionale karakter paste bij hem.

Voorspellingen

In het interview deelde hij ook nog wat voorspellingen, zoals het extremere karakter door de opwarming. “Het wordt gemiddeld steeds warmer, maar we hebben toch ook nog koude periodes. Alles zal extremer worden, dus zware buien, warmte en toch ook weer vorst, zoals afgelopen winter.” Een dag voor zijn overlijden deelde hij nog een boodschap met Jan Slagter, de baas van Max. Hierin sprak hij niet alleen zijn dankbaarheid uit, maar voorspelde hij ook een Elfstedentocht over vier jaar.

Vorige week hebben duizenden mensen afscheid genomen van Piet Paulusma. Het weericoon van Friesland, of eigenlijk van Nederland, zal door velen van ons gemist worden en ook door het team van Nieuws.nl en haar lezers. Zijn favoriete uitspraak Oant moarn zullen we nooit vergeten. Dank je wel Piet en collega’s voor de fijne samenwerking.