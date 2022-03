Noodopvang Oekraïners in en rond Den Haag bijna helemaal vol

Bijna elke noodopvangplek voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Haaglanden zit vol. De regio vangt ongeveer 1700 mensen op en zit aan zijn limiet. Af en toe is er misschien nog een plekje vrij, maar voor de meeste mensen moet een plek ergens anders in het land worden gezocht, laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio Haaglanden weten.

Het aantal noodopvangplekken kan niet veel meer toenemen, “veel rek zit er niet meer in”, aldus de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat er veel hotelkamers zijn geboekt. Nu het hotelseizoen begint, zijn veel van die kamers al gereserveerd.

Haaglanden kijkt nu vooral naar “semi-permanente opvangplekken”. Zo worden er in Den Haag zeven locaties ingericht om Oekraïners langdurig op te vangen. Hieronder zijn het voormalige Koninklijk Conservatorium, een klooster, een verzorgingstehuis en een Shell-gebouw. Die zijn niet meegeteld in de beschikbare opvangplekken.

In andere regio’s is meer ruimte. Zo zijn er in de provincie Utrecht bijna 2500 plekken (de Jaarbeurs niet meegerekend) beschikbaar. De regio vangt bijna 1700 Oekraïners op en heeft dus nog zo’n 800 plekken over. “Het is nog niet vol, maar het gaat hard. Mensen komen nu met bussen tegelijk”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. In Noord-Holland Noord zijn 1553 van de 2118 opvangplekken bezet.

In Amsterdam gaat het goed, laat burgemeester Femke Halsema weten. Na een registratie op het centraal station worden mensen in overleg naar andere regio’s geplaatst.

Gelderland-Zuid heeft 520 van de 1542 opvangplekken in gebruik en heeft dus nog een marge van 1000 plekken. Zaanstreek-Waterland vangt zo’n 500 Oekraïners op en heeft nog 600 plekken over.

Om te helpen bij het vinden van opvangplekken is een tijd geleden een Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) opgericht.