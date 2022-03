Rijk kan gemeentes niet dwingen mensen uit Ter Apel op te vangen

Het Rijk kan gemeentes niet dwingen om reguliere asielzoekers uit Ter Apel opvang te bieden. Het gaat namelijk niet om een acuut probleem, waardoor er geen noodwetgeving kan komen. “Dwang kan op dit moment niet, maar ik ga ervan uit dat gemeentes samen hun verantwoordelijkheid zien”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie.

Bij Oekraïners kan dit eventueel wel, omdat het hier om een acute oorlogssituatie gaat. “Ik pleit voor opvang voor beide groepen. Ter Apel vraagt terecht nu om hulp”, aldus de staatssecretaris voorafgaand aan het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Utrecht.

Voorzitter Hubert Bruls van het beraad zegt dat de burgemeesters samen werken aan een oplossing, ook al gaan niet zij maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers officieel over de reguliere asielzoekersstroom. “Maar waar een wil is, is een mogelijkheid. Iedereen die een plek zoekt in de herberg moet die kunnen vinden”, zegt hij.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen waar Ter Apel onder valt, vindt dat er een paar dingen moeten gebeuren. Er moeten meer opvanglocaties voor statushouders komen, asielzoekers moeten doorstromen en er moeten meer aanmeldcentra komen. Ook vindt hij, hoewel het volgens de staatssecretaris juridisch niet kan, dat of het Veiligheidsberaad of het Rijk een aanwijsbevoegdheid moet krijgen. “Als gemeentes niet willen meewerken, hebben we een stok achter de deur. Ter Apel loopt over. Elke dag zijn er vijfhonderd mensen te veel, met alle risico’s zoals gezondheidsproblemen van dien. Er is een achterstand van 12.000 plekken voor statushouders. De doorstroming moet op gang komen. Dan lost het probleem vanzelf weer op.”

In Harskamp waar de noodopvang is bedoeld voor Oekraïners bevinden zich ruim tweehonderd vluchtelingen uit allerlei andere landen. “Zij zitten op plekken die voor Oekraïners zijn bedoeld. Het gaat om jongemannen die samen met de vrouwen, kinderen en ouderen uit Oekraïne bijvoorbeeld douches moeten delen. Dat geeft botsingen”, zegt burgemeester René Verhulst van Ede, waartoe Harskamp behoort.

Burgemeester Femke Halsema hoopt op een snelle oplossing. “Ik hoop dat er geen grotere tegenstelling ontstaat. Wij moeten ruimhartig beide groepen opvangen.”