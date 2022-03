Wat betekent de stijgende hypotheekrente voor de huizenprijzen?

. De laatste weken is de lang laag gebleven hypotheekrente snel gestegen. Dat zou een sterk oplopende inflatie tot gevolg kunnen hebben. Wat betekent de stijgende rente voor de huizenmarkt?

Blijft de hypotheekrente stijgen?

Vorig jaar september was de leenvergoeding voor de aankoop van een nieuwe woning met gemiddeld 1,42 procent lager dan ooit. Eind december begon de rente echter weer te stijgen en inmiddels staat de gemiddelde rente over leningen met een vaste renteperiode van vijf, tien, twintig en dertig jaar volgens De Hypotheekshop op 2,23 procent. Hoewel de rente nog steeds ‘historisch laag’ genoemd wordt, is dat toch een flinke toename.

Rentestijging

Waar komt de rentestijging vandaan? Dat heeft te maken met verschillende factoren. Het herstel van de economie na de corona-crisis, de hoge inflatie en de waarschijnlijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) spelen onder andere een rol. Productmanager van De Hypotheekshop Martin Hagedoorn vertelt aan de Volkskrant dat de rente op de kapitaalmarkt, het geheel aan leningen met een lange looptijd, richting geeft. ‘‘Het is de inkoopprijs voor hypotheekgelden.’’

Waarschijnlijk had de oorlog in Oekraïne de opwaartse druk op de rente tijdelijk verminderd, maar dat is volgens Hagedoorn inmiddels veranderd. ‘‘Mogelijk dat de inflatie dit jaar verder oploopt. Daardoor zal de ECB zijn steunprogramma mogelijk versneld afbouwen. Het lijkt er nu op dat de stijging van de hypotheekrente nog wel even zal aanhouden.’’

Wat betekent dat voor de huizenprijzen?

Het lijkt erop dat de huizenprijzen voorlopig nog niet omlaag gaan. Dus of je als huiseigenaar nu een stenen vloer hebt of denkt aan Pvc vloeren, de waarde van je woning blijft stijgen. Rabobank en ING Bank voorspelde vorige week dat de huizenprijzen in 2022 nog flink zullen doorstijgen, met respectievelijk zo’n 17 en 14 procent. De woningmarkt wordt namelijk niet alleen gedreven door de lage rente, maar ook door de hoge vraag.

Wat is het effect van de inflatie?

De Nederlandsche Bank denkt dat de inflatie dit jaar met 6,7 procent ‘uitzonderlijk hoog’ zal zijn. Die vermindering van de waarde van het geld zal een negatief effect hebben op de leencapaciteit van huizenkopers. Dat voorspelt Rabo-man Vrieselaar. Het gevolg? Wellicht extra voorzichtigheid bij de kopers, maar ook tot aanscherping van de hypotheeknorm van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), wat de grenzen aangeeft van hoeveel geldverstrekkers verantwoord mogen uitlenen aan kopers.

Wanneer bijvoorbeeld energie en voeding duurder worden – en mensen dus minder geld overhouden voor het betalen van rente en aflossing van hun hypotheek – dan daalt het maximale leenbedrag. Voorlopig is zo’n aanscherping nog niet aan de orde, maar als de inflatie verder toeneemt, dan kan het advies op enig moment aangescherpt worden.