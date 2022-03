Aantal coronagevallen daalt naar niveau van begin omikrongolf

Het aantal positieve coronatests daalt verder. Waarschijnlijk komt het aantal bevestigde besmettingen uit op het laagste niveau sinds het begin van dit jaar, toen de omikrongolf op gang begon te komen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers. Vorige week meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 313.318 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 27 procent minder dan de week ervoor.

In de zes dagen erna zijn iets meer dan 190.000 positieve testresultaten geregistreerd, gemiddeld bijna 32.000 per dag. Het weektotaal zou daarmee kunnen uitkomen op rond de 220.000. Dat zou het laagste aantal in elf weken tijd zijn. Vergeleken met vorige week komt het neer op een daling van ongeveer 30 procent. Het is niet duidelijk of die daling komt doordat mensen minder gauw bereid zijn om zich te laten testen, of doordat er daadwerkelijk minder besmettingen zijn om vast te stellen.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1616 nieuwe opnames, van wie 1291 vanwege de besmetting werden opgenomen. De rest had andere klachten en bleek toevallig ook besmet te zijn. Beide aantallen waren iets lager dan de week ervoor. Van de 1616 belandden 114 op de intensive care, en bij 91 van hen was de coronabesmetting de oorzaak. Dat was juist een toename.

In diezelfde periode registreerde het instituut 95 sterfgevallen door toedoen van het virus.