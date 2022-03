In 2030 moet 30 procent van medewerkers Defensie vrouw zijn

In 2030 moet 30 procent van alle werknemers van Defensie een vrouw zijn. Daar gaat het ministerie naar streven, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van “ambitieuze doelstellingen” om een “inhaalslag” te maken.

Defensie probeert al jaren het aandeel vrouwen te laten groeien, maar slaagt daar maar zeer beperkt in. Het ministerie kampt met een fiks personeelstekort. Op dit moment is 16 procent van het totale personeelsbestand vrouw. Bij de militairen is 11 procent vrouw, bij het burgerpersoneel ligt het cijfer met 26 procent veel hoger.

Om het streefcijfer te halen, kan in het vervolg bij gelijke geschiktheid de voorkeur worden gegeven aan een vrouw. Binnen het departement zullen profielen en eisen tegen het licht worden gehouden “om te zien of ze nog wel passen bij de capaciteiten die we nu nodig hebben”.

Volgens de staatssecretaris zal het streefcijfer niet bij alle onderdelen van de krijgsmacht worden gehaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevechtseenheden bij de Landmacht, het Korps Mariniers en technici. “Hier hebben deze ontwikkelingen meer tijd nodig”, aldus Van der Maat.

De maatregelen om meer vrouwen aan te trekken roepen “verschillende sentimenten” op in de organisatie, schrijft hij. De zorg bestaat dat de eisen worden verlaagd. Van der Maat: “We benadrukken daarom dat we niet inleveren op kwaliteit maar juist verbreden, versnellen en differentiëren waar dat nodig is.”

Vorig jaar november kondigde toenmalig minister Henk Kamp al aan dat er streefcijfers zouden komen om het aandeel vrouwen te vergroten. Het ministerie heeft eerder ook nagedacht over een vrouwenquotum. Kamp zei dat het niet goed is om de helft van het arbeidspotentieel niet te gebruiken.