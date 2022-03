Nieuwe zomerkleren? Koop duurzaam, koop minder en recycle

Jaarlijks is er wereldwijd namelijk al een enorm overschot aan kleding en toch blijft de textielindustrie maar groeien. Alleen al in Nederland komen per jaar bijna 1 miljard kledingstukken op de markt, meestal voor een lage prijs.

Gemiddeld kopen wij dan ook rond de 50! nieuwe kledingstukken per persoon per jaar. Helaas betaalt het milieu een veel hogere prijs.

Het broeikaseffect van kleren

Ongeveer 10 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen komt door de kleding- en schoenenindustrie, zo’n 1,2 miljard ton CO2 per jaar. Dit is meer dan de uitstoot van het brandstofgebruik van alle internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Op dit tempo zal de kledingindustrie in het jaar 2030 nog 50% meer broeikasgassen uitstoten. Het maken van een spijkerbroek produceert zo’n 33.4 kg aan CO2, de voetafdruk van een paar sneakers 14 kg en een katoenen t-shirt zo’n 15 kg.

Naast deze broeikasuitstoot heeft de productie van kleding ook op andere manieren gevolgen voor het milieu. Voor de productie van zo’n T-shirt is bijvoorbeeld al 2.700 liter water nodig en die nieuwe spijkerbroek kost 7.000 liter water. Het verfproces van textiel in fabrieken veroorzaakt vervolgens watervervuiling en het produceren, dragen en weggooien van synthetische kleding draagt bij aan de microplastic-vervuiling. De sterke toename van productie en consumptie en het dalend hergebruik van kleding leidde de afgelopen decennia tot een groeiende afvalberg. Zo is alleen al in Nederland de hoeveelheid afgedankte kleding in de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld. Per inwoner komt dit neer op circa 15 kg. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme afvalbergen van alle afgedankte kleding gedumpt elders in de wereld…

Fast Fashion versus duurzaam

Deze ontwikkelingen zijn vooral toe te schrijven aan de opkomst van ‘fast fashion’, grote kledingconsumptie met een snellere omloopsnelheid en snellere afdanking, oftewel ‘wegwerpkleding’. Wereldwijd werken bovendien miljoenen mensen in deze zogenaamde fast fashion kledingproductie, vaak onder onveilige en ongezonde omstandigheden en meestal voor een laag salaris. Het is dus naast milieuvriendelijke redenen ook van belang een eerlijke kledingkeuze te maken.

Voor steeds meer bedrijven zoals TWINLIFE zijn duurzaamheid en eerlijkheid dan ook belangrijke thema’s die hoog op de agenda staan. Steeds meer kledingstukken worden bijvoorbeeld gemaakt van organisch katoen en ook voor labels en verpakkingen wordt gebruik gemaakt van gerecycled materiaal.

De duurzame consument

Maar om het overmatig en niet-duurzame gebruik van kleding te stoppen moet het aankoopgedrag van consumenten drastisch veranderen. De groep consumenten die steeds meer waarde hecht aan een zo duurzaam en eerlijk mogelijke productie van kleding groeit gelukkig gestaag. Dit blijkt uit een online-onderzoek onder 1.000 Nederlanders door software-vergelijkingssite Capterra.

De site deed onderzoek naar het beeld van consumenten tegenover duurzame acties van bedrijven. Bijna de helft van de ondervraagden vindt het belangrijk dat bedrijven oog hebben voor het milieu en dat duurzaamheid deel uitmaakt van de waarden van een bedrijf, zo’n 42 procent.

Daarbij vindt 47 procent van de ondervraagden duurzaamheid juist belangrijk bij de aankoop van kleding en andere mode-artikelen. De helft van de respondenten in het onderzoek vindt het belangrijk dat bedrijven actie ondernemen voor het milieu.

Een steeds grotere groep mode-liefhebbers koopt dan ook hier kleding die bijdraagt aan een betere toekomst, een kleinere ecologische footprint heeft en tegelijkertijd stoer, eigentijds en werelds is.