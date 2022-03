Oekraïens leger zegt terreinwinst te maken bij stad in het zuiden

Het Oekraïense leger stelt dat het bij de zuidelijke stad Krivi Rih de Russische aanvallers heeft teruggedrongen. De Russische strijdkrachten waren de stad van 660.000 inwoners tot op 10 kilometer genaderd, maar zijn vrijdag 40 kilometer van de plaats vandaan.

Krivi Rih is de zevende stad van het land en president Volodimir Zelenski komt ervandaan. Ze ligt 345 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Kiev. Eerder maakten de Oekraïense strijdkrachten al melding van het terugslaan van troepen in het noorden, onder meer ten noordoosten van Kiev en in voorsteden van de hoofdstad.

Rusland stelt dat de aanval die 24 februari is ingezet niet tot doel heeft steden binnen te te trekken of te veroveren. Enkel militaire stellingen of bases zouden het doelwit vormen. Een Russische legerwoordvoerder zei dinsdag dat bijna zeventig militaire doelen in Oekraïne zijn bestookt in de nacht van maandag op dinsdag. In totaal zijn volgens hem onder meer 1738 Oekraïense tanks en pantserwagens uitgeschakeld, net als 123 vliegtuigen, 74 helikopters, 726 stuks artillerie en 181 raketwerpers.

Het Kremlin bracht bij het begin van de invasie naar voren dat er ook etnische Russen moesten worden gered en dat Oekraïne daarom “moest worden ontdaan van nazi’s”. Daarnaast zou Oekraïne gedemilitariseerd en nooit lid van de NAVO mogen worden. Voorts moet Oekraïne de Krim en de oostelijke regio afstaan. In de dinsdag in Istanbul begonnen vredesonderhandelingen tussen Oekraïense en Russische delegaties lijkt vooral dat laatste een probleem te worden.

Rusland zou naar verluidt niet meer geïnteresseerd zijn in wat het “denazificatie” noemt. En met uitspraken van Zelenski over de NAVO en over een neutrale status zou Rusland wat dat aangaat zijn zin krijgen. De demilitarisering van een neutraal Oekraïne zou volgens het Kremlin dan niet meer nodig zijn volgens bronnen van de Financial Times. Het Kremlin zou volgens die bronnen zelfs kunnen leven met een neutraal Oekraïne dat lid van de EU is.