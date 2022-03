Onbeperkt gebruik eMates door Taghi aanleiding zorgen OM

De zorgen van het Openbaar Ministerie over het gebruik van eMates, waarmee gedetineerden met de buitenwereld kunnen communiceren, zijn ontstaan toen het OM vaststelde dat Ridouan Taghi onbeperkt gebruik kon maken van het berichtensysteem. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van NRC.

“In de ogen van het OM werd met dat onbeperkte gebruik een risico geschapen dat hij ook vanuit detentie crimineel handelen kon voortzetten”, aldus de woordvoerder. Daarnaast konden ook andere gedetineerden tientallen berichten verzenden en ontvangen zonder dat er veel toezicht op is. “Bij een grote hoeveelheid berichten is het toezicht niet toereikend.”

Vanwege de zorgen informeerde het OM minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. “Het is vervolgens zijn beslissing geweest om eMates voor nu stil te leggen.”

Taghi is de hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo en zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Op 8 oktober vorig jaar werd zijn neef en advocaat Youssef T. daar aangehouden, omdat hij Taghi zou hebben geholpen bij het bedenken van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Ook zou hij volgens het OM hebben gefungeerd als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld.

Weerwind zei donderdag zich te realiseren dat het opschorten van eMates “voor ongemak zorgt bij zowel gedetineerden als hun relaties”. Maar het belang van het voorkomen van voortgezet crimineel gedrag vanuit de gevangenis en de veiligheid en privacy van gedetineerden en hun contacten wegen zwaarder, aldus de minister. De Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI) heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Gevangenen mogen nog wel bellen, schrijven en bezoek ontvangen.

Het bedrijf achter de berichtenservice spant volgens de NOS een kort geding aan tegen de DJI. “We werken volgens de laatste veiligheidseisen en hebben privacy hoog in het vaandel staan”, zei de directeur van het bedrijf maandag in een reactie aan de omroep.