Ridouan Taghi oneens met opschorten berichtenservice eMates

Ridouan Taghi hekelt het besluit van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) om de digitale berichtservice eMates voorlopig te schrappen voor gedetineerden. Volgens Taghi, die als hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, kloppen de redenen die daarvoor worden gegeven niet. Dat stelt hij bij monde van zijn advocaat Inez Weski.

Het Openbaar Ministerie liet onlangs weten dat er door Taghi zorgen ontstonden over het gebruik van eMates. Het risico zou bestaan dat hij via de berichtenservice zijn criminele activiteiten buiten de gevangenismuren voort kon zetten. Daarnaast konden ook andere gedetineerden tientallen berichten verzenden en ontvangen zonder dat er veel toezicht op is.

Taghi vindt dat die redenering niet strookt met de realiteit. “Uit de al langer lopende detentie procedures van cliënt blijkt immers, dat alle communicatie via eMates (net zoals bezoek en telefonische contacten) van cliënt wel degelijk gecontroleerd werd”, schrijft zijn advocaat in een verklaring.

Ook noemt Weski de berichtendienst “slechts een digitalisering van de mogelijkheid om brieven te versturen, waar juist iedere gedetineerde onbeperkt recht op heeft”. Bovendien zou Taghi via eMates alleen contact hebben met “directe familie” en laten praktijkvoorbeelden volgens Weski zien dat zijn berichten wel degelijk strikt werden gecontroleerd.

“De minister blijkt dus op basis van een kennelijk onjuist beeld over cliënts gebruik van eMates de rechten van alle gedetineerden te hebben beperkt”, aldus Weski. “Cliënt kan slechts hopen, dat de minister zich nader laat voorlichten over de feiten en zijn besluit herziet.”

Weerwind zei onlangs zich te realiseren dat het opschorten van eMates “voor ongemak zorgt bij zowel gedetineerden als hun relaties”. Maar het belang van het voorkomen van voortgezet crimineel gedrag vanuit de gevangenis en de veiligheid en privacy van gedetineerden en hun contacten wegen zwaarder, aldus de minister. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Gevangenen mogen nog wel bellen, schrijven en bezoek ontvangen.