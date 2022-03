VNG: Oekraïner moet zonder inschrijving leefgeld kunnen krijgen

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten ook leefgeld kunnen krijgen als ze niet zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand. Soms lukt het niet om iemand in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP), en soms zijn vluchtelingen huiverig om zich te registreren. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) zei eerder dinsdag te hopen dat gemeenten binnen een week Oekraïners kunnen registreren. Dit is van belang om zaken als de mogelijkheid om te werken, zorg en leefgeld beter te kunnen regelen, aldus de staatssecretaris. Zij schat dat ongeveer twee derde van de vluchtelingen zich nu bij de gemeente heeft laten registreren in de BRP.

De VNG wijst erop dat vluchtelingen soms niet de juiste identiteitsbewijzen hebben meegenomen, of dat hun gegevens niet altijd compleet zijn. “Daar gaan gemeenten, binnen de geldende regels en afspraken, zo veel mogelijk coulant mee om. Het registreren van vluchtelingen vergt veel van de capaciteit van gemeenten; niet alle gemeenten zijn berekend op de grote aantallen vluchtelingen die ze nu moeten inschrijven.” Gemeenten lopen volgens de VNG nu al tegen hun grenzen aan, en “er komen nog meer vluchtelingen naar Nederland”.

Daarom wil de VNG dat inschrijving in de BRP “geen absolute voorwaarde” voor het geven van leefgeld mag zijn. De gemeentenvereniging heeft de overheid ook gevraagd om Oekraïners voorlichting te geven om ze gerust te stellen. Sommige vluchtelingen zouden namelijk “huiverig zijn voor inschrijving in de BRP, omdat ze bang zijn dat gegevens niet veilig zijn, of dat het betekent dat ze niet door mogen reizen”. “Wij hebben het ministerie van BZK gevraagd hierover met spoed voorlichtingsmateriaal in het Oekraïens te maken.”