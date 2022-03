Westerwolde: excuses van COA voor plaatsen extra paviljoen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Westerwolde excuses aangeboden voor het plotseling plaatsen van een extra paviljoen naast de nachtopvang in Ter Apel. Het COA zal het paviljoen deze week, waarschijnlijk donderdag, weer afbreken, aldus Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort.

Het opvang- en aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol. Eind vorige week was de nood zo hoog dat mensen op stoelen moesten slapen en dat er geen tafels meer waren om aan te eten. Het COA vond dat er sprake was van “onmenselijke en onhygiënische toestanden” en plaatste zaterdag zonder daarvoor toestemming of een vergunning aan te vragen een extra paviljoen.

“Een extra paviljoen is geen geschikt middel om de inhumane situatie op te lossen”, aldus een woordvoerder van burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. “Alleen kwalitatief betere extra opvangplekken kunnen dat probleem verhelpen.” Westerwolde vindt dat verantwoorde opvang de verantwoordelijkheid is van het COA. De dienst zou ervoor moeten zorgen dat er niet meer dan de toegestane 275 asielzoekers in de nachtopvang in Ter Apel verblijven.

Het Veiligheidsberaad heeft beloofd dat er snel 2000 extra opvangplekken voor asielzoekers komen, verdeeld over het land. Daarmee is het probleem op de korte termijn opgelost, maar veel van deze plekken zijn maar voor korte tijd beschikbaar, terwijl het COA dringend plaatsen nodig heeft waar mensen maandenlang kunnen verblijven. De bestaande 111 opvangcentra zitten ook overvol, omdat statushouders die recht hebben op huisvesting niet doorstromen. Gemeenten kampen met woningnood.