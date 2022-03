Begin van proef met legaal gekweekte wiet opnieuw uitgesteld

Het experiment met legaal geteelde wiet en hasj is weer uitgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de zogenoemde wietproef pas in het tweede kwartaal van 2023 van start kan gaan. Eerder werd nog uitgegaan van de tweede helft van 2022.

Volgens het ministerie is de eerste helft van volgend jaar het eerst mogelijke moment “waarop naar verwachting de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit” van de legaal gekweekte cannabis voldoende zal zijn om de deelnemende coffeeshops van voldoende voorraad te voorzien.

Van de tien beoogde telers die de cannabis moeten gaan kweken, zijn er tot dusver acht aangewezen. Het ministerie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het selecteren van de telers “langer duurt dan verwacht en een aantal telers problemen heeft met het verkrijgen van de locatie”.

Ook hebben sommige aangewezen telers problemen om een bankrekening te openen, omdat banken “belemmeringen” zien in verband met hun plicht om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Met onder meer het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank “wordt gezocht naar oplossingen”.

Als alle voorbereidingen in het tweede kwartaal van 2023 daadwerkelijk zijn afgerond, kan de ‘overgangsfase’ beginnen. In die fase, die zes weken duurt, kunnen coffeeshops het legale en illegale aanbod nog naast elkaar verkopen. Na die zes weken mogen coffeeshops in de deelnemende gemeenten gedurende vier jaar alleen nog het legale aanbod verkopen.

Het experiment stond al in het coalitieakkoord van het vorige kabinet, dat in 2017 aantrad. De huidige coalitie heeft afgesproken het experiment uit te breiden met één grote stad, naast de tien gemeenten die eerder al bekend werden. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft al aangegeven dat zij haar stad graag wil laten meedoen. Daarvoor moet de stad wel alle coffeeshops bereid vinden aan te haken, want dat is een harde voorwaarde van de proef.