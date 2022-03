Coalitiepartijen VVD en CDA zien weinig in vleesbelasting

Landbouwminister Henk Staghouwer kan nog niet rekenen op steun van alle coalitiepartijen voor de vleesbelasting waar hij onderzoek naar laat doen. VVD en CDA voelen weinig voor de maatregel, die mensen zou moeten gaan stimuleren “meer duurzame en gezondere keuzes” te maken.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt een vleestaks “niet het juiste middel” om dat te bereiken. “Boodschappen moeten nu, en in de toekomst, wel betaalbaar blijven”, vindt hij. Het kabinet kan wat Boswijk betreft beter inzetten op meer “bewustwording”. En hij wijst erop dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat op termijn de btw op groente en fruit naar 0 procent gaat.

Ook Thom van Campen van de grootste regeringspartij VVD trapt op de rem. “Het eenzijdige pad richting een vleestaks dat nu wordt ingeslagen, kunnen wij niet steunen.” Hij wil dat de minister onderzoek doet naar andere opties, “want boodschappen moeten betaalbaar blijven voor iedereen.”

Bij de grootste oppositiepartij PVV hoeft Staghouwer evenmin aan te kloppen voor steun. “Belastingterreur”, noemt partijleider Geert Wilders het extra belasten van vlees. “Geef de mensen eindelijk maar eens een forse compensatie voor de hoge inflatie, onbetaalbare energierekening en dure boodschappen.”

Regeringspartij D66 daarentegen is wel enthousiast over de plannen van de ChristenUnie-bewindsman Staghouwer. “Minder vlees eten spaart het klimaat en de natuur”, zegt Kamerlid Tjeerd de Groot. “En groenten goedkoper maken met een nultarief op de btw vindt D66 sowieso een goed idee”.