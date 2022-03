Hiddema en Frentrop weg bij FVD, blijven wel in Eerste Kamer

Fractievoorzitter Paul Frentrop en Theo Hiddema, oud-vertrouweling van Thierry Baudet, stappen uit de fractie van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Ze splitsen zich af en houden dus hun zetel in de senaat. Dat meldt FVD in een statement op Twitter.

De senatoren hebben dit besloten omdat de FVD-Tweede Kamerfractie bekendmaakte niet aanwezig te zijn bij de speech van de Oekraïense president Volodomir Zelenski in de Tweede Kamer. De Eerste Kamerleden zeggen hun partijlidmaatschap op. Frentrop en Hiddema zijn oud-gedienden in de partij.

In een gezamenlijke verklaring zeggen ze te “vinden dat de Tweede Kamerfractie wél aanwezig behoort te zijn bij de toespraak van de Oekraïense president”. Het besluit om zich af te splitsen kwam bij partijleider Thierry Baudet en de andere Tweede Kamerleden aan als “verrassing en teleurstelling”.

Al langer lieten beide senatoren zich kritisch uit over het beleid van Baudet. Zo nam Frentrop vorig jaar afstand van de oproep van Baudet aan mensen om zich niet te laten vaccineren tegen corona. “Ik ben geen medicus en ik zou het afraden om medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook”, zei Frentrop in november.

Hiddema was eerder lid van de Tweede Kamerfractie van Forum, maar stapte op omdat hij “politiek depressief” was geworden van de ophef rond antisemitische, seksistische en racistische appjes uit FVD-gelederen. Ook stoorde hij zich aan vergelijkingen die Baudet maakte tussen de coronacrisis en de Tweede Wereldoorlog.

Forum heeft nu in de Eerste Kamer nog één zetel over. Die wordt bezet door Johan Dessing. FVD kwam in 2019 met twaalf man in de Eerste Kamer, maar bijna iedereen vertrok na ruzie. De Fractie-Nanninga (7 zetels) en de Fractie-Otten (2 zetels) komen voort uit Forum.