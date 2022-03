Kabinet stuurt pensioenwet na vertraging alsnog naar Kamer

Het kabinet dient de uitgestelde pensioenwet alsnog in bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet, die onder meer moet zorgen voor een toekomstbestendiger pensioenstelsel, volgend jaar van kracht wordt. Daarmee neemt mogelijk het perspectief op indexering van de uitkeringen door de pensioenfondsen toe.

Zoals verwacht betekent dit ook dat het stelsel 1 januari 2027 ingaat. Fondsen krijgen dus gewoon vier jaar de tijd om zich aan het nieuwe stelsel aan te passen. Het kabinet zag zich vorig jaar gedwongen de wetsbehandeling een jaar uit te stellen.

“Nederlanders moeten kunnen blijven rekenen op een goed pensioen en daar ook vertrouwen in hebben”, zegt minister Carola Schouten (Pensioenen). “Dit wetsvoorstel draagt daaraan bij en daarom ben ik blij met deze mijlpaal.”

Het uitstel was volgens Schoutens voorganger Wouter Koolmees onder meer te wijten aan de vele reacties die het kabinet kreeg nadat het wetsvoorstel ‘in consultatie’ was gegaan. Het voorstel wordt dan gepubliceerd, waarna belanghebbenden erop kunnen reageren. Er kwamen buitengewoon veel vragen en kritische opmerkingen over de belangrijke wet binnen, die volgens Koolmees een “goede weging” verdienden.

Het ingewikkelde wetsvoorstel is sinds de consultatie op tal van details aangepast. Zo zijn de namen van regelingen verduidelijkt en krijgen pensioenfondsen meer ruimte in de overgangsperiode. Ook zijn de regels rond het nabestaandenpensioen aangepast, zodat ongehuwd samenwonenden hier ook voor in aanmerking kunnen komen als ze “niet meer op hetzelfde adres wonen omdat één van de partners vanwege ouderdom of ziekte wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis”.

De wet is een uitwerking van het pensioenakkoord op hoofdlijnen dat het kabinet en werkgevers en vakbonden in 2019 sloten. In 2020 kwam een definitief akkoord over het nieuwe stelsel.