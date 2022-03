Minister kan Kamerwens voor subsidie lokale partijen niet betalen

Lokale politieke partijen moeten vanaf 2024 subsidie krijgen, wil een Kamermeerderheid. Daarvoor moet 10 miljoen euro worden vrijgemaakt. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken wil de financiering van de lokale partijen graag regelen, maar zegt dat er nu echt geen geld voor is, zo stelde ze tijdens het debat over de Wet financiering politieke partijen.

Een voorstel van SP en PvdA om dit te regelen voor 2024 ontraadt de minister dan ook. Een motie van het CDA van een soortgelijke strekking, die dit regelt via een andere wet, krijgt wel steun van het kabinet, omdat daar minder tijdsdruk op zit. Dit tot groot ongenoegen van onder meer de SP. “Dit is een zure afdronk voor lokale politieke partijen”, stelde SP-Kamerlid Renske Leijten. Die 10 miljoen euro kan volgens haar makkelijk voor 2024 worden gevonden. “Wat worden lokale partijen in de steek gelaten.”

Dinsdag stemt de Kamer over de CDA-motie, die dankzij de steun van de andere drie coalitiepartijen op een meerderheid kon rekenen. Bruins Slot tekent er wel bij aan dat er nog wat moet gebeuren voordat de wens van de Kamer in de wet kan worden geregeld. Volgens Leijten zal de subsidie voor de lokalen lang op zich laten wachten als er nu geen geld voor wordt geregeld.

Over de financiering van lokale politieke partijen wordt al lang gesproken. Tot nu toe is het er niet van gekomen. Landelijke partijen willen niet dat geld voor lokale partijen ten koste gaat van het budget dat voor hen beschikbaar is. De 10 miljoen euro moet dan ook uit een ander budget komen, wil de Kamer.

Die eensgezindheid in de Kamer houdt op bij de vraag in welke wet die financiële ondersteuning voor lokale politieke partijen moet worden geregeld. De coalitie wil dat de minister dit gaat vastleggen in een nog niet bestaande Wet op de politieke partijen. Bruins Slot moet nog dit jaar hiertoe een wetsvoorstel bij de Kamer indienen, zo willen de vier coalitiepartijen. Dat gaat niet lukken, stelde Bruins Slot in het debat. Pas “op zijn vroegst” in 2023 is dat mogelijk.

Oppositiepartijen, waaronder SP, PvdA, JA21 en de groep Omtzigt, willen de subsidiëring van lokale partijen in de Wet financiering politieke partijen regelen, waarover op 5 april wordt gestemd. Daartoe hebben de SP en PvdA een amendement ingediend. Leijten vindt dat niet moet worden gewacht op een nieuwe wet, die er misschien helemaal niet komt.