Twee doden door schietincident in McDonald’s Zwolle

Bij een schietincident woensdag omstreeks 18.00 uur in een vestiging van fastfoodketen McDonald’s aan de Floresstraat in Zwolle zijn twee doden gevallen. Het personeel van de zaak is in veiligheid gebracht. De omgeving van de McDonald’s in Zwolle-Noord waar het fatale incident plaatsvond, is afgezet voor onderzoek, meldt de politie.

Tijdens het schietincident waren er ook bezoekers in het fastfoodbedrijf. De politie kan geen aantallen noemen, maar geeft wel aan dat ze graag in contact wil komen met mensen die de gebeurtenissen hebben gezien. Geschrokken door het schieten, hebben mensen die een veilig heenkomen zochten spullen achtergelaten.

De vestiging van McDonald’s en het parkeerterrein erbij zijn afgezet met grote hekken. Er zijn veel politiemensen met voertuigen ter plekke.

Aanvankelijk meldde de politie dat er een dodelijk schietincident was geweest. Daarbij blijken twee mensen te zijn overleden. De politie laat weten vermoedens te hebben wie de slachtoffers zijn, maar dat hun identiteit nog officieel moet worden vastgesteld voordat ze daar informatie over kan delen.

Ooggetuigen vertelden aan RTV Oost dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde en aan een tafeltje ging zitten en vervolgens schoot op de twee mannen. Onder de bezoekers ontstond paniek, aldus RTV Oost.