Zes onbeveiligde particuliere spoorwegovergangen dicht

ProRail heeft zes onbeveiligde particuliere spoorwegovergangen in Woerden en Bodegraven afgelopen week gesloten. De overgangen lagen op boerenland over het spoor tussen Utrecht en Leiden, waar acht keer per uur een trein rijdt.

De overgangen werden alleen gebruikt door de landeigenaren, maar “toch is het belangrijk dat ook deze overwegen sluiten”, zegt projectmanager bij ProRail Frank Faassen, omdat “een aantal van deze overwegen werden gebruikt door zwaar verkeer, zoals tractoren”. Oversteken duurt dan langer, wat het risico vergroot. Daarnaast is het risico bij een daadwerkelijke aanrijding voor de machinist en trein groter vanwege de zwaarte van dat verkeer.

De sluiting van deze overgangen volgt na eerdere sluiting van vijf andere zogenoemde particuliere niet actief beveiligde overwegen (NABO’s), die niet beveiligd zijn met slagbomen, en twee openbare onbewaakte overwegen op hetzelfde stuk spoor. In totaal zijn nu 95 van de 180 uiterlijk in 2023 op te heffen openbaar toegankelijke NABO’s weg.