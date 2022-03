Amsterdam spreidt Oekraïense vluchtelingen om plek vrij te houden

Amsterdam en de regio eromheen hebben nog ongeveer vijfhonderd opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen over. De opvang zit niet vol, maar toch worden dagelijks vluchtelingen overgebracht naar andere delen van het land. Dat moet ervoor zorgen dat er altijd plek is voor nieuwe vluchtelingen, want elke dag komen er ongeveer vierhonderd nieuwe Oekraïners aan in de hoofdstad, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De veiligheidsregio heeft momenteel 1854 opvangplekken. Daarvan zijn 1312 bezet. Amsterdam zelf vangt iets meer dan zeshonderd Oekraïners op in de opvanglocaties.