Bergkamp: eer dat Zelenski het parlement toespreekt

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt het “een eer” dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski het parlement toespreekt. Dat zei ze bij aanvang van een bijeenkomst in de plenaire zaal van de Tweede Kamer waarin het staatshoofd via een videoverbinding een toespraak houdt.

“De inval in Europa was een zwarte dag voor Europa. De aanval op Oekraïne was niet slechts een aanval op een land. Het is een aanval op vrede, veiligheid en democratie”, aldus Bergkamp. Ze sprak ook “steun en medeleven” uit voor de mensen in zijn land. Zelenski noemde het op zijn beurt ook een eer dat hij als eerste buitenlandse staatshoofd op deze manier een toespraak kon houden.

Vrijwel alle Kamerzetels waren tijdens de toespraak van Zelenski gevuld. De meest opvallende afwezigen zijn de fractieleden van Forum voor Democratie. Die partij was ook de enige die de mogelijkheid om een toespraak te houden niet ondersteunde. De partij zal ook niet aanwezig zijn bij het debat na afloop van Zelenski’s toespraak.

Premier Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) zijn er wel bij. Evenals de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne en de Oekraïense ambassadeur in Nederland.