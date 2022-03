D66: we moeten meer doen voor Oekraïne

D66 vindt dat Nederland meer moet doen voor Oekraïne. Volgens Sjoerd Sjoerdsma moet gekeken worden of er meer militair materieel aan het land kan worden geleverd. Dat zei het D66-Kamerlid in een debat na de toespraak tot de Tweede Kamer van president Volodimir Zelenski van Oekraïne.

De regeringspartij vindt ook dat Oekraïne snel kandidaat-lid moet worden van de Europese Unie. Verder is Sjoerdsma van mening dat er meer moet worden gekeken naar het aanpakken van vastgoed in Nederland dat in handen is van Russen. Op dat vlak moet er sneller worden gehandeld, zei hij.

Zelenski vroeg in zijn speech aan premier Mark Rutte om hem te helpen zijn land snel kandidaat-lid van de EU te maken. Dat wil het kabinet niet. Dat zou onder meer oneerlijk zijn tegenover landen op de Westelijke Balkan die al langer proberen dezelfde status te krijgen.