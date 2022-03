Familie slachtoffers schietpartij Zwolle ’tast in het duister’

De familie van de broers Hüseyin en Ali Torunlar, die woensdagavond in een McDonald’s in Zwolle zijn doodgeschoten, heeft geen idee waarom ze zijn omgebracht. Dat meldt de advocaat van de familie donderdag aan het ANP.

“De familie snapt dat de gebeurtenis in de samenleving veel onrust veroorzaakt en dat mensen willen weten waarom het is gebeurd. Ook de familie tast in het duister”, aldus de verklaring van de nabestaanden.

Ze gaven verder aan met rust gelaten te willen worden. De familie Torunlar doet dan ook een dringend oproep aan de media ze verder met rust te laten, stelt hun raadsman Alwin Maarsingh. De nabestaanden verzoeken ook om gepaste afstand en privacy omdat ze behoefte hebben met elkaar het verdriet te delen.