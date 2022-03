GroenLinks wil horen hoe Nederland van Russische brandstof af kan

GroenLinks wil dat het kabinet binnen een maand laat weten hoe Nederland afgekoppeld kan worden van Russische kolen, olie en gas. De Oekraïense president Volodimir Zelenski had daartoe opgeroepen. “Dat gaat een enorme impact hebben op onze levens. Maar de impact die het op ons heeft, is nog maar een fractie van wat mensen in Oekraïne meemaken”, zei Jesse Klaver in het parlement.

“36 dagen oorlog en mensen wennen er al aan. Dat zijn de woorden die bij mij zijn blijven hangen”, zei Klaver verwijzend naar woorden van Zelenski. Volgens Klaver is het de “verantwoordelijkheid van ons allemaal om dat niet te laten gebeuren”.

“Deze oorlog is niet snel afgelopen, helaas. Het is een marathon. Rusland zal ons testen, ons uithoudingsvermogen.” Volgens Klaver wordt in Oekraïne gevochten “met gevaar voor eigen leven, voor hun vrijheid en die van ons”. Dat vraagt volgens hem om een opoffering in Nederland die in schril “contrast staat met wat de Oekraïners zelf doen”.