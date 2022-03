Hoekstra geeft toe: uitvoering en toezicht sancties kunnen beter

De afgelopen tijd “is gebleken dat uitvoering en toezicht op een aantal deelterreinen van het sanctiepakket beter kunnen”, geeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken toe in een brief aan de Tweede Kamer. Dit ligt volgens hem aan de snelheid waarmee de sancties tegen Rusland zijn ingevoerd en aan de “ongekende reikwijdte” van het pakket. De Kamer gaf eerder op donderdag aan dat Hoekstra te weinig overzicht had van de handhaving van de sancties.

De minister moest zelfs een debat onderbreken omdat hij niet de informatie had die de Kamer opeiste. ’s Avonds kwam die brief alsnog. De Kamer was blij met het overzicht, maar noemt de inhoud ervan “verontrustend”. Er had meer moeten gebeuren in de tussentijd: de oorlog duurt al meer dan een maand. Vrijdag spreekt de ministerraad pas over “bevoegde autoriteiten op het gebied van onroerend goed, kunst, niet-financiĆ«le dienstverlening en bedrijfseigendom” en werkgroepen die toezien op de sancties.

“Ja, er moet nog veel gebeuren, maar er is ook heel veel dat de departementen doen”, zegt Hoekstra daarover. “Echt niemand heeft zitten wachten.” Er zijn al veel zaken in werking gesteld, benadrukt hij. Hij wijst ook op de kleine 516 miljoen euro aan Russisch geld dat is bevroren in Nederland. “Maar je ontdekt steeds nieuwe dingen”, en er komen ook steeds nieuwe sancties bij. Maar partijen bleven met veel vragen zitten.

De antwoorden van Hoekstra stelden de partijen ook niet gerust. Ze vinden dat er sinds de oorlog begon te weinig is gebeurd om de sancties uit te voeren. Oligarchen kunnen nog steeds geld verdienen aan hun gebouwen die ze hier verhuren, aldus Jesse Klaver (GroenLinks). “Beschamend.” Meer partijen maken zich zorgen over vastgoed in Russische handen. De uitvoering gaat te traag en er wordt te weinig gecoƶrdineerd op het hoogste niveau, vindt Lilianne Ploumen (PvdA). “De boten van de oligarchen zijn allang uitgevaren.”

Maar ook regeringspartijen zijn kritisch over het handelen van het kabinet. D66’er Sjoerd Sjoerdsma deelt de zorg van zijn collega’s dat Russen mogelijk aan de sancties weten te ontglippen. “De brief roept aanvullende vragen op”, zei Roelien Kamminga van de VVD. Zij wil weten hoe de uitvoering van de strafmaatregelen versneld kan worden. Don Ceder van de ChristenUnie vindt het “pijnlijk” dat 36 dagen na het begin van de oorlog en de afkondiging van de sancties in Nederland nog gesproken wordt over de uitvoering ervan.