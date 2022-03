Hoekstra: kabinet doet alles om achtergebleven Afghanen te halen

Het kabinet doet er alles aan om de achtergebleven Afghanen op te halen. Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) spelen de mogelijkheden voor opvang in Nederland, geld of politieke risico’s geen enkele rol in dit proces.

Er zijn nog bijna 1200 mensen in Afghanistan die naar Nederland moeten worden overgebracht. Ook wachten nog 330 Afghanen in zogenoemde derde landen om opgehaald te worden. De Kamer debatteerde donderdag over de stand van zaken rond de evacuatie van Afghanen.

Eerder op de dag berichtte de NOS op basis van documenten van Buitenlandse Zaken dat vorig jaar september een aanbod van de Pakistaanse vliegmaatschappij PIA om driehonderd mensen uit Kabul te evacueren was afgeslagen. Dat gebeurde onder meer omdat er “financiĆ«le en politieke afbreukrisico’s” zouden kunnen ontstaan.

Hoekstra noemde de formulering “zeer ongelukkig”. Volgens hem heeft veiligheid steeds voorop gestaan bij het ophalen van mensen uit Afghanistan. Hij heeft niet meer precies kunnen achterhalen op zijn ministerie waarop de formulering slaat. Mogelijk op de vrees dat op zo’n grote groep een aanslag gepleegd zou worden, zei hij. Het was destijds zeer onveilig in Kabul.

Achteraf gezien had misschien wel besloten moeten worden om in te gaan op het Pakistaanse aanbod, zei de minister. “Het is de Amerikanen wel gelukt.”

Vooral bij Kati Piri (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) bleef twijfel over de uitleg van de bewindsman. Die benadrukte dat het kabinet “kosten noch moeite zal sparen” om de mensen uit Afghanistan op te halen. “Er gaat veel tijd, moeite en geld in zitten. En volkomen terecht.”

Het kabinet gaat de commissie-Ruys, die de evacuatie uit Afghanistan gaat evalueren, expliciet vragen deze kwestie te onderzoeken.