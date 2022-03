Kamerdebat Oekraïne geschorst omdat Hoekstra geen antwoorden had

Het Tweede Kamerdebat over Oekraïne is tijdelijk geschorst omdat het parlement niet tevreden is met de informatievoorziening uit het kabinet. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zegt dat het kabinet hard werkt aan sancties, maar kon verschillende vragen hierover niet beantwoorden. De Kamer stoorde zich eraan dat hij herhaaldelijk doorverwees naar andere ministeries.

Hoekstra heeft “niet het idee” dat Nederland hopeloos achterloopt als het gaat om het uitvoeren en naleven van Europese sancties die zijn afgekondigd tegen Rusland. Partijen in de Kamer maken zich zorgen en willen dat er tempo wordt gemaakt. Ze vroegen daarom om meer en concretere informatie.

Toen Hoekstra de informatie waar de Kamer om vroeg niet kon leveren, vonden onder meer GroenLinks en Pieter Omtzigt dat het debat maar gestaakt moest worden. “Dit kan de Kamer niet accepteren”, zei een geïrriteerde Jesse Klaver. “Ik ben er klaar mee.” Omtzigt stelde voor om later donderdagavond verder te vergaderen. Er is ruimte in de agenda omdat een ander debat wegens ziekte van een minister niet doorgaat. Uiteindelijk werd op voordracht van D66 besloten om eerst te inventariseren of Hoekstra de relevante informatie alsnog kan achterhalen.

Hoekstra stelde eerder in het debat dat alle betrokken ministeries “al weken” bezig zijn met het uitvoeren van de sancties die werden afgekondigd na de Russische inval in Oekraïne. “We willen alle gaten in de dijk dichten.” Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van delen van de strafmaatregelen, zei hij. Er wordt volgens hem “hard gewerkt”. Daar had Klaver zich ook al over opgewonden. “Wil het kabinet een sticker? We doen ons best… Dit is een debat over de situatie in Oekraïne en hoe Nederland zich opstelt.”

In de Kamer zijn zorgen over de uitvoering van de sancties. D66’er Sjoerd Sjoerdsma vreest dat “mensen de dans ontspringen”. “Dit duurt te lang”, verklaarde Lilianne Ploumen (PvdA). Volgens Jasper van Dijk van de SP moet er vaart worden gemaakt omdat Russische oligarchen hun geld en bezittingen verplaatsen.

Begin volgende week zal de Kamer worden geïnformeerd hoe de sancties door de verschillende ministeries worden uitgevoerd, beloofde Hoekstra. Het kabinet gaat op verzoek van de SP ook kijken naar oude transacties van Russen in Nederland. Het moet wel juridisch en operationeel mogelijk zijn, waarschuwde Hoekstra alvast.