Kilometervergoeding kan eerder omhoog, maar budget ontbreekt

Het kabinet staat ervoor open volgend jaar de belastingvrije kilometervergoeding al te verhogen, zoals onder meer de VVD wil. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) gezegd. Het voorstel van de VVD wilde hij dus best een positief advies geven, ondanks dat goede financiering voor het plan ontbrak. Dat kwam de bewindsman op harde kritiek te staan uit de oppositiebankjes.

Voorstellen uit de Kamer krijgen normaal gesproken een oordeel van het kabinet, bijvoorbeeld over de uitvoerbaarheid. Moties die geen financiƫle dekking hebben (plannen waar dus geen budget voor is gezocht door een besparing of belastingverhoging elders), worden normaal gesproken ontraden.

Oppositiepartijen reageerden dan ook snoeihard op het positieve advies dat Van Rij in eerste instantie gaf over het VVD-voorstel. Jesse Klaver sprak van “coalitiepolitiek”, na een jaar waarin er juist veel is gesproken over een duidelijkere scheiding tussen de coalitiepartijen en het kabinet. “Dit kan niet”, riep PVV’er Tony van Dijck uit. Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt “dat er met twee maten gemeten wordt”. De kritiek leidde ertoe dat Van Rij het voorstel alsnog ontraadde in het debat over de koopkracht.

Wel gaf hij aan dat het kabinet “een positieve grondhouding” heeft om naar het plan te kijken. In het coalitieakkoord staat al dat de belastingvrije vergoeding vanaf 2024 omhoog gaat, van 19 cent per kilometer naar 23 cent. Het kabinet wil dit wel vervroegen naar 1 januari 2023. Er is nog tijd om een goede financiering te zoeken, omdat het voorstel terecht zal komen in het belastingplan dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Eerder zei Van Rij dat hij dan wel echt wil dat werkgevers die kilometervergoeding ook daadwerkelijk gaan toekennen.

Het CDA vroeg Van Rij in het debat of het btw-tarief voor het openbaar vervoer tijdelijk naar 0 procent kan. Ook dat voorstel “klinkt sympathiek”, zei Van Rij. “Het is echter de vraag of het de meest effectieve maatregel is”, voegde hij toe. Het plan kost naar verwachting tussen de 300 en 400 miljoen euro. De staatssecretaris wil eerst de plannen afwachten van de Europese Commissie over international treinvervoer. Ook gaat zijn eigen departement bovendien de btw-tarieven evalueren.

Na de presentatie van de Europese plannen en de evaluatie is het goed om “deze discussie te vervolgen”, stelde de staatssecretaris voor.