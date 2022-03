Meer scholen opgericht voor gevluchte Oekraïense kinderen

Oekraïense leerlingen gaan op steeds meer plaatsen in Nederland naar speciaal voor hen ingerichte scholen of klassen. Zo opent maandag in Arnhem een nieuwe ‘Oekraïneschool’ en zijn deze week in Utrecht zestig scholieren op hun ‘Shkola’ aan de slag gegaan. Ze krijgen er een op maat gemaakt lesprogramma.

Het onderwijs op dit soort scholen wordt in een mengeling van talen gegeven. De leerlingen krijgen lessen Nederlands als tweede taal, leren Engels en krijgen voor een deel ook nog les in het Oekraïens. Daartoe hebben de scholen ook Oekraïense medewerkers aangenomen. Op de school in Arnhem, die zowel basis- als middelbaar onderwijs verzorgt, volgen sommige leerlingen ook nog online les van hun oorspronkelijke school in Oekraïne.

Oekraïense kinderen die hier, met of zonder familieleden, een veilig heenkomen hebben gezocht voor het oorlogsgeweld, hebben recht op onderwijs. Ze zijn in principe ook leerplichtig. In Nederland is het uitgangspunt dat nieuwkomers binnen zes weken naar school moeten, aldus de PO-Raad. In het geval van Oekraïense vluchtelingen raadt deze organisatie van het basisonderwijs wel aan om “echt even de tijd te nemen”, zodat goede plannen opgesteld kunnen worden. Hoeveel leerlingen inmiddels precies les krijgen, is nog onduidelijk.

Op een nieuwkomersschool in Vlaardingen, De Globe Leerkracht, worden tot nu toe tien extra leerlingen uit Oekraïne opgevangen. “En we verwachten nog meer”, vertelt directeur Liset Dagelet. Op de school worden ook vluchtelingen onderwezen uit bijvoorbeeld Afghanistan en Eritrea. De leerkrachten spreken Nederlands voor de klas. Om de extra kinderen uit Oekraïne op te kunnen vangen, heeft de school een vacature geplaatst voor een leerkracht. “Daar hebben verschillende mensen op gereageerd die oorspronkelijk uit Oekraïne komen, maar nu al een tijd in Nederland wonen”, aldus Dagelet.

Voor het onderwijs aan Oekraïense kinderen zijn er grofweg drie opties, schetst de organisatie LOWAN, die scholen ondersteunt bij het lesgeven van nieuwkomers. Leerlingen kunnen soms terecht bij zogeheten nieuwkomersvoorzieningen die al bestaan. Optie twee is dat zo’n gespecialiseerde voorziening een klas met Oekraïense kinderen elders gaat begeleiden. De derde mogelijkheid is het oprichten van tijdelijke onderwijslocaties voor deze groep. Dat gebeurt ook op andere plaatsen. Op de legerplaats Harskamp, een grote opvanglocatie voor vluchtelingen, krijgen bijvoorbeeld tientallen kinderen voortgezet onderwijs.