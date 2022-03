Meer verkeersboetes in 2021 door toegenomen drukte op de weg

Nederlanders hebben in 2021 vaker een verkeersboete opgelegd gekregen dan een jaar eerder. In 2020 werden mensen minder op de bon geslingerd doordat het door de coronamaatregelen rustig was op de weg. Vorig jaar nam de verkeersdrukte weer toe en dat vertaalde zich in meer boetes. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Vorig jaar werden ruim 8 miljoen boetes uitgedeeld voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en telefoneren achter het stuur. Dat is meer dan de 7,8 miljoen die in 2020 werd genoteerd, maar nog minder dan de 8,4 miljoen boetes van 2019.

In vier op de vijf gevallen zijn de verkeersovertreders beboet vanwege te hard rijden. In 2021 werden hier 6,6 miljoen boetes voor uitgedeeld, een toename van 4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Mensen werden juist minder beboet omdat ze hun telefoon vasthielden aan het stuur. Hier werden 159.000 boetes voor uitgedeeld in 2021, tegen 168.000 een jaar eerder. In 2020 was juist nog een sterke stijging te zien, vooral door het verbod om fietsend te telefoneren.

Weggebruikers zijn het vaakst op een snelheidsovertreding betrapt door een flitspaal, namelijk 2,8 miljoen keer. Ze werden 2,1 miljoen keer gesnapt tijdens een trajectcontrole en 1,5 miljoen keer door een mobiele radarset. Het aantal tijdens trajectcontrole uitgedeelde boetes is gestegen omdat dit nu ook gebeurt op N-wegen.