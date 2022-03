NZa: druk op zorg kan aanhouden door griep en vluchtelingen

Hoewel er minder mensen in het ziekenhuis belanden met een coronabesmetting kan de druk op de zorg de komende tijd toch hoog blijven, waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “We zien meer griepgevallen en we zien dat er heel veel vluchtelingen uit Oekraïne komen. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen waardoor het mogelijk is dat de druk op de zorg niet verder afneemt”, zegt een woordvoerster.

“We blijven de toegankelijkheid van de zorg daarom goed in de gaten houden”, vervolgt de NZa-zegsvrouw. Volgens de zorgautoriteit is het ziekteverzuim in de zorg afgelopen maand sterk gestegen. Daarbij ligt ook het langdurig ziekteverzuim “beduidend hoger” dan voorgaande jaren. Het ziekteverzuim in de verschillende takken van de zorg ligt momenteel tussen de 9,1 en 11,4 procent.

Toch hebben de ziekenhuizen de afgelopen weken meer planbare ingrepen zoals knie- en heupoperaties kunnen doen. De wachtlijsten zijn hierdoor in maart niet verder opgelopen en soms zelfs iets afgenomen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bijna een derde (31 procent) van de ziekenhuizen levert planbare zorg weer met de volledige capaciteit. Vorige maand was dit nog 25 procent.

Er zijn nog drie ziekenhuizen die de zogeheten kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet volledig binnen de norm van zes weken kunnen leveren. Deze patiënten kunnen volgens de NZa elders binnen de normtijd worden geholpen.