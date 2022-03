Oekraïners: speech Zelenski geeft Nederland verantwoordelijkheid

Het feit dat Nederlandse beleidsmakers nu goed geïnformeerd zijn over de oorlog in Oekraïne geeft hen “extra verantwoordelijkheid” in de keuzes die worden gemaakt over hulp aan het land, zegt de stichting Oekraïners in Nederland. De organisatie reageert op de toespraak die de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdag hield voor de Tweede Kamer.

In de speech vertelde Zelenski tot welk leed de oorlog in zijn land al heeft geleid. Ook riep hij Nederland op om meer te helpen. Zo vroeg hij open te staan voor een boycot van zowel gas als olie uit Rusland. Ook benadrukte hij dat een mogelijk Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie onder mee afhankelijk is van Nederland. Premier Mark Rutte liet na de toespraak direct weten dat zulke stappen niet “overnight” genomen kunnen worden.

De stichting Oekraïners in Nederland verwacht meer militaire steun aan Oekraïne, strengere sancties tegen Rusland, het stoppen van alle handel met Rusland “en andere maatregelen die zullen bijdragen aan het zo snel mogelijk stoppen van de oorlog”. “Alle Oekraïners in Nederland weten nu zeker dat de beleidsmakers in Nederland goed geïnformeerd zijn over de oorlog in Oekraïne, alle verliezen die zijn geleden en de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd”, aldus de stichting in een verklaring. “Geïnformeerd zijn legt ook een extra verantwoordelijkheid bij de Nederlandse leiders aangaande de besluiten die ze gaan maken over de steun aan Oekraïne en het brengen van vrede naar Europa.”

De organisatie zegt verder dat de Oekraïense gemeenschap “vereerd” is dat Zelenski als eerste buitenlandse staatshoofd direct de Tweede Kamer mocht toespreken in de plenaire zaal. Ook spreekt de stichting dankbaarheid uit voor de hulp die al door Nederland is geboden aan Oekraïne.

De stichting Oekraïners in Nederland is opgericht in 2014. De organisatie zamelt spullen in voor Oekraïners in oorlogsgebied, maar helpt ook landgenoten die naar Nederland zijn gevlucht. Ook heeft de stichting afgelopen weken meerdere demonstraties tegen de oorlog georganiseerd. Bij de club zijn volgens een woordvoerster ruim honderd overwegend Oekraïense vrijwilligers betrokken.