Ploumen: uitvoering sancties tegen Rusland laat te wensen over

PvdA-leider Lilianne Ploumen prijst dat het kabinet vaart maakte met het instellen van sancties tegen Rusland. Maar de uitvoering ervan laat volgens de sociaaldemocrate te wensen over.

“De aanpak van de Russische belangen op de Zuidas komt maar moeizaam op gang, Russisch vastgoed in Nederland wordt ongemoeid gelaten en de import van Russische olie neemt niet af. Dat is niet langer uit te leggen.” Ploumen wil samen met GroenLinks-leider Jesse Klaver dat het kabinet “acuut” de bezittingen en tegoeden van gesanctioneerde Russen in Nederland bevriest of inneemt.

Nederland heeft bijna 400 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren, meldde minister Sigrid Kaag (Financiën) vorige week. Dat is fors minder dan bijvoorbeeld België eerder in beslag nam. Een Belgische regeringswoordvoerder meldde eerder deze maand dat het land al bijna 10 miljard euro aan Russisch geld heeft bevroren.

Volgens de PvdA-leider raakte “ieder woord” van de toespraak door de Oekraïense president Volodimir Zelenski aan het Nederlandse parlement. “Zijn boodschap is helder: de tirannie moet verliezen.” Ploumen zegt dat Oekraïne niet alleen vecht voor zijn eigen vrijheid, maar ook voor die van Nederland.