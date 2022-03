PVV: belangrijkste is om te werken aan vrede in Oekraïne

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma prijst de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn land voor hun weerbaarheid, maar vindt wel dat er nagedacht moet worden over een einde aan de oorlog. “Wat nu van het allergrootste belang is, is dat gewerkt wordt aan vrede”, zei hij in het debat na de toespraak van de president.

Volgens Fritsma heeft de Russische inval Oekraïne niet klein gekregen. Hij vindt het desondanks bovenal belangrijk “dat de lijdensweg van de Oekraïense bevolking zo snel mogelijk stopt.” Hij vroeg het kabinet om toe te lichten hoe het “dat uiterst noodzakelijke vredesproces” zal ondersteunen.

De PVV’er noemde Zelenski’s toespraak een bijzondere gebeurtenis. “Het was een speech van een vastberaden leider. Een leider die onder al het oorlogsgeweld dat zijn land treft moed houdt en ook heel veel moed uitstraalt. Daarmee levert hij precies waar zijn land behoefte aan heeft en daarmee verstevigt hij ook de weerbaarheid van zijn land. Die weerbaarheid is na vijf weken oorlog nog bijzonder sterk.”