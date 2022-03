Ruim 600 km file door drukte op wegen vanwege winterse weer

Het winterse weer zorgde donderdagochtend voor drukte op de wegen. Om 08.00 uur stond er op de A- en N-wegen in totaal 628 kilometer file, aldus een woordvoerder van de ANWB. “Het is een stevige ochtendspits.”

De afgelopen twee donderdagochtenden stond er 293 en 264 kilometer file, dus de gevolgen van de sneeuwbuien in het land zijn “flink te merken”, aldus de woordvoerder. “Mensen rijden voorzichtiger en houden meer afstand”, verklaart hij de langere files.

Het is vooral druk in Arnhem en in Noord-Brabant. Bij Arnhem is in de nacht een vrachtwagen met slachtafval gekanteld bij knooppunt Waterberg. Het opruimen zorgt in beide richtingen op de A50 voor vertraging. Op de A27 staat “een lange file van 27 kilometer. Van Breda naar Gorinchem is er eigenlijk een grote opstopping”, aldus een woordvoerder. Dat komt door ‘omrijders’ na een ongeluk met meerdere auto’s op de A16. De beide ongelukken komen “niet aanwijsbaar” door het winterse weer.

Het treinverkeer heeft vooralsnog geen hinder van de sneeuwbuien. Zowel spoorbeheerder ProRail als vervoerder NS melden geen storingen.