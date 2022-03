Schouten belooft gemeenten genoeg geld voor energietoeslag

Gemeenten krijgen hoe dan ook genoeg geld om de 800 euro energietoeslag uit te keren aan de mensen die daar recht op hebben. Die belofte deed minister Carola Schouten (Armoedebeleid) in debat met de Tweede Kamer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitte recent zorgen dat er niet genoeg budget is voor het voorstel van het kabinet.

Huishoudens die maandelijks tot 120 procent van het sociaal minimum (wat je volgens de overheid nodig hebt om rond te komen) verdienen of krijgen, hebben recht op de energietoeslag van 800 euro. Maar het kabinet zou die groep veel te klein hebben ingeschat, vrezen sommige gemeenten. Het kabinet geeft daarom aan dat de 800 euro leidend is, en niet het maximale budget dat opzij is gezet voor de regeling.

De onduidelijkheid die hierover ontstond, zorgde ervoor dat sommige gemeenten een lager bedrag uitkeerden aan mensen met een kleine beurs. “De reden dat sommige gemeenten daar terughoudend in waren, is omdat ze niet zeker wisten of ze daar de budgetten voor kregen”, zegt Schouten in het debat. “Daarom wil ik juist nu nadrukkelijk zeggen: u heeft de garantie.”