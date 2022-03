Toespraak van Zelenski in Tweede Kamer loopt vertraging op

De toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de Tweede Kamer begint wat later. Volgens de Kamer gaat het om een vertraging van zo’n tien minuten. De videotoespraak is rechtstreeks. Alle partijen zijn aanwezig, behalve Forum voor Democratie.

Bij de toespraak zijn ook minister-president Mark Rutte, de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) aanwezig, net als de ambassadeur van Oekraïne in Den Haag en de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne.