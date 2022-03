Zeven van acht Eindhovense terreurverdachten blijven vastzitten

Zeven Eindhovense terreurverdachten blijven in voorlopige hechtenis. De rechtbank in Rotterdam besloot donderdag het voorarrest van de achtste verdachte te schorsen. De negende werd eerder al vrijgelaten, met een enkelband. De groepsleden, in leeftijd variĆ«rend van 18 tot 31 jaar, bekeken volgens het OM regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen en spraken over voorgenomen aanslagen.

Ook hebben zeven verdachten naar een IS-instructievideo gekeken waarin wordt uitgelegd hoe een explosief kan worden gemaakt en waarin wordt gedemonstreerd hoe met een mes een terroristische aanslag kan worden uitgevoerd, aldus de rechtbank donderdag. “In de zaken van deze verdachten zijn de ernstige bezwaren waarop de voorlopige hechtenis is gebaseerd nog steeds aanwezig.” Ze zitten sinds donderdag 23 september vast.

De advocaten hebben tijdens de zitting van 18 maart grote bezwaren geuit tegen de manier waarop afgeluisterde gesprekken in het onderzoek zijn uitgewerkt. Volgens de verdediging zijn er andere dingen gezegd, dan wat de vertalers en agenten op papier hebben gezet. De rechtbank heeft bepaald dat de bekritiseerde passages opnieuw uitgewerkt dienen te worden.

De volgende zitting staat gepland op 19 mei op het Justitieel Complex Schiphol. Een inhoudelijke behandeling van de zaak zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden.