Gevangenis Sittard ontslaat medewerker na smokkelonderzoek

Een medewerker van de gevangenis in Sittard is ontslagen na een onderzoek rond smokkel, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van 1Limburg. De 23-jarige medewerker werd in december al geschorst.

De man werd 15 december door de politie aangehouden op verdenking van corruptie. Hij zou tegen betaling telefoons en drugs de penitentiaire inrichting in hebben gesmokkeld. Zijn woning is ook doorzocht. Het politieonderzoek loopt nog.

In Sittard wordt meer smokkelwaar gevonden dan in andere gevangenissen in de regio. Tussen 14 maart 2020 en 31 maart 2021 is er 75 keer drugs gevonden en zijn er 29 telefoons of onderdelen en opladers van telefoons gevonden, bevestigt een woordvoerder na cijfers die 1Limburg publiceerde.

Volgens de woordvoerder van DJI wordt smokkelwaar de gevangenis binnengebracht door bijvoorbeeld tennisballen gevuld met spullen over het hek naar de binnenplaats te gooien. De gevangenis heeft netten geplaatst om dat te voorkomen. “Ook wordt op andere manieren zoals via post of bij bezoek via kleding geprobeerd spullen in te voeren.” En dus via de ontslagen werknemer.

Of de man de enige medewerker is die wordt gelinkt aan smokkel, wil de woordvoerder niet zeggen. Wel zegt hij dat “geen andere medewerkers de toegang tot de inrichting is ontzegd”. Naast het ontslag kan de 23-jarige man ook nog strafrechtelijk worden vervolgd.