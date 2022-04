Hoofdrol Mylène d’Anjou en Merijn Oerlemans in Mees Kees-musical

Mylène d’Anjou en Merijn Oerlemans gaan de twee hoofdrollen vertolken in de nieuwe grote musical over Mees Kees die komend seizoen in de theaters te zien is. D’Anjou speelt de rol van Mevrouw Dreus, Oerlemans is te zien in de titelrol van de montere docent. Dat heeft producent STENT Producties vrijdag bekendgemaakt.

Mylène d’Anjou schitterde eerder in grote musicals als Verliefd op Ibiza, The Addams Family, Ciske de Rat en Mamma Mia!. Oerlemans was de afgelopen theaterseizoenen te zien in jeugdmusicals als Kruistocht in Spijkerbroek, Koning van Katoren en Willem Junior.

De populaire boekenreeks Mees Kees wordt bewerkt tot musical. De nieuwe voorstelling, gebaseerd op de serie van schrijfster Mirjam Oldenhave, is vanaf september in heel Nederland te zien. Eerder werden er al vijf succesvolle speelfilms gemaakt over de zeer aimabele docent.

De musical heet Mees Kees op Kamp, net als het tweede deel in de filmreeks. Mees Kees gaat met zijn klas op kamp naar de duinen. Rectrix Dreus wil dat het vooral een leerzame week wordt en geeft Kees daarom een dichtgetimmerd werkplan mee.

Het script is in handen van Allard Blom, Martin Michel tekent voor de regie en Marnix Wetzer zal de muziek produceren voor deze nieuwe musical. Evenals bij de bioscoopfilms blijft schrijfster Mirjam Oldenhave nauw betrokken bij de musical.