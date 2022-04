Lokale initiatieven selecteren gastgezinnen Oekraïners op gevoel

Lokale initiatieven die Oekraïense vluchtelingen onderbrengen bij gastgezinnen selecteren hun weldoeners door bij ze langs te gaan. In een gesprek proberen ze aan te voelen of iemand te vertrouwen is, zo vertelt Maurits Klaver, die zelf in en rond het Gelderse Druten tot dusver veertien Oekraïense gezinnen wist te plaatsen bij mensen thuis.

De officiële opvang van Oekraïners bij gastgezinnen gaat via de organisatie Takecarebnb, die in opdracht van de overheid handelt. Mensen die zich via die route melden, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen alvorens ze vluchtelingen in huis mogen nemen. Met een VOG kan iemand bewijzen geen strafbare feiten te hebben begaan die in dit geval de opvang van vluchtelingen onwenselijk maakt. Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel liet eerder weten dat er al signalen zijn van mensenhandel onder de vluchtelingen.

De gastgezinnen die via lokale initiatieven hulp aanbieden hoeven geen VOG te overleggen, aldus Klaver. Er zijn volgens hem veel kleinere burgerorganisaties zoals die van hem, onder meer in Groningen, Almere, Dronten en Lelystad. Ze opereren los van de overheid.

Klaver heeft zelden een slecht gevoel over een potentieel gastgezin. Eén keer maakte hij melding bij de politie, van een man met een boomkwekerij. Op zijn terrein konden tientallen mensen verblijven. “Hij belde elke dag met de vraag wanneer de vluchtelingen zouden komen. Die man was gewoon uit op goedkope werknemers.”

De Drutenaar laat zich leiden door zijn “mensenkennis, je voelt echt wel of mensen goede bedoelingen hebben”. Alle vluchtelingen die in Klavers netwerk zijn opgevangen bij Nederlandse gastgezinnen zijn volgens hem tot dusver positief over hun verblijf. Oekraïners komen in contact met de initiatieven via onder meer Facebook, maar ook via familie die al in Nederland is.

Ook de gastgezinnen die al Oekraïense vluchtelingen opvingen via het burgerinitiatief Room for Ukraine krijgen komende tijd begeleiding van lokale initiatieven, vertelt Klaver, die betrokken was bij de inmiddels opgedoekte organisatie. In totaal zijn 120 vluchtelingen via gastgezinnen van Room for Ukraine opgevangen.

Eerder meldde de club dat er zo’n vierhonderd vluchtelingen waren ondergebracht, maar dat was volgens Klaver een onjuist aantal. Ook een andere betrokkene bevestigt het nieuwe getal van 120 mensen. De adressen van zo’n 4000 gastgezinnen die nog geen vluchtelingen opvingen zijn overgedragen aan Takecarebnb, zo werd vorige week al bekend.