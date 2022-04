NS meldt gestage toename van aantal treinreizigers

De NS ziet het aantal treinreizigers oplopen nu het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht zijn losgelaten. In de week na 23 maart, toen een mondkapje in de trein niet meer hoefde, lag het aantal reizigers op 73 procent vergeleken met diezelfde week in 2019, toen er nog geen coronamaatregelen waren. Begin maart was dat 63 procent.

De NS ziet ook in de weekenden meer mensen inchecken voor de trein. Zaterdag ging het om ruim 617.000 reizigers. Het was daarmee voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie dat er meer mensen de trein pakten dan op diezelfde datum in 2019, toen er dus nog geen coronaregels golden.

Volgens NS-topvrouw Marjan Rintel zijn er in de weekenden steeds meer mensen die de trein nemen voor een uitje of voor familiebezoek. “We weten uit onderzoek dat deze reizigers door de hoge brandstofprijzen sneller de trein pakken en het was ook mooi weer”, verklaart zij.

Het spoorbedrijf merkt ook doordeweeks dat er een toename is in het aantal treinreizigers. “Maar er is nog een lange weg te gaan”, stelt Rintel. “Ondanks dat we veel forenzen alweer terugzien, werken ook nog veel mensen thuis.”