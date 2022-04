Onderzoek: veel meer getankt na accijnsverlaging brandstof

Bij pompstations door het hele land is vrijdag door de verlaging van brandstofaccijnzen circa 75 procent meer getankt dan gemiddeld per dag afgelopen week. Dat blijkt uit gegevens van het bedrijf MoveYou dat de transactietechnologie verzorgt voor 750 van de in totaal 4000 tankstations in Nederland.

Volgens directeur Jan Harmen Akkerman van MoveYou was vooral op donderdag sprake van uitstelgedrag door automobilisten. “Donderdag rond het middaguur viel de boel echt stil en werd duidelijk dat vrijwel iedereen de accijnsverlaging afwachtte. Er zitten locaties bij die vandaag ruim twee keer zoveel liters hebben afgezet en ik schat het gemiddelde op driekwart in de plus.”

Volgens Akkerman hadden zowel onbemande als bemande stations een zeer goede dag. “Sommige stations moesten afgelopen etmaal zelfs drie keer bijgevuld worden, waar dat normaliter drie keer per week gebeurt. Niet alleen particulieren, maar ook transporteurs en koeriers hebben vandaag en masse de tank volgegooid in plaats van gisteren of woensdag.”

Het kabinet heeft de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd. Daarmee wil de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne.