Segers: trage uitvoering van sancties tegen Rusland is beschamend

De uitvoering van het Nederlandse sanctiebeleid tegen Rusland is niet op orde en dat is beschamend. Dat zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers donderdagavond in televisieprogramma Op1. De fractievoorzitter stelt dat andere landen momenteel voortvarender zijn met hun strafmaatregelen tegen Moskou en dat Nederland moet aanhaken.

“Het is een crisis en het lukt ons niet om snel te handelen”, stelde de leider van de coalitiepartij over het Nederlandse sanctiepakket tegen Rusland. “De boten zijn weggevaren, de huizen van eigenaar gewisseld en de bv’s aan de Zuidas zijn ontmanteld. Het is te laat.”

Segers gaf aan dat andere landen meer Russische tegoeden hebben bevroren dan Nederland en effectiever te werk gaan met hun sancties. “In dat licht steken onze stappen er wat schraal bij af.”

Volgens de fractievoorzitter laat de huidige situatie zien dat Nederland meer samen moet werken op Europees niveau en ook met de Verenigde Staten om Rusland effectief onder druk te zetten. “De economische macht die Europa heeft, die moeten we inzetten, maar dat kan alleen als we goed samenwerken.”