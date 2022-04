Sky Radio draait kerstmuziek op 1 april vanwege sneeuwval

Sky Radio zendt op 1 april vanwege de sneeuwval kerstmuziek uit. Een woordvoerder van Talpa benadrukt dat het niet om een 1 aprilgrap gaat. Vanaf 09.00 uur tot 09.30 uur zijn vijf kerstnummers te horen.

“Wij willen onze luisteraars toch nog een witte kerst bezorgen, ook al is het 1 april. Er ligt niet alleen sneeuw op de weg, maar er gaat ook sneeuw uit de speakers van Sky komen”, aldus Uunco Cerfontaine, zendermanager van Sky Radio.

De top 5 van de Sky Christmas Top 50 werd in 2021 aangevoerd door Last Christmas van Wham!, gevolgd door All I Want For Christmas van Mariah Carey. Ook It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas van Michael Bublé, Driving Home for Christmas van Chris Rea en Merry Christmas van Ed Sheeran en Elton John worden gedraaid.