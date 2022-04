Stef Blok naar Europese Rekenkamer

Stef Blok gaat naar de Europese Rekenkamer. De ministerraad heeft vrijdag besloten de VVD’er voor te dragen. Blok is geschikt voor de functie omdat hij “ruime ervaring met bestuur, de Europese Unie en financiën” heeft, aldus het kabinet.

Blok (1964) was minister in de kabinetten-Rutte II en III. Hij was minister van Wonen, van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken. Hij was eerder fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Op dit moment is Alex Brenninkmeijer nog het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Het instituut is de onafhankelijke controleur van de financiën van de Europese Unie en heeft ongeveer negenhonderd personeelsleden.